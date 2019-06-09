Макгрегор — Сехудо: добро пожаловать в клуб чемпионов в двух весовых категориях
Ранним утром 9 июня мск в Чикаго (штат Иллиной, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238. Главным его событием стало противостояние в легчайшем весе. Вакантный титул чемпиона оспаривали обладатель титула в наилегчайшем весе Генри Сехудо и Марлон Мораес. Сехудо нокаутировал соперника в конце третьего раунда и, таким образом, стал чемпионом в двух дивизионах.
Поздравить бойца с этим решил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Маггрегор.
«Поздравляю Генри Сехудо. Добро пожаловать в клуб», — написал ирландец на своей официальной странице в «Твиттере» и добавил собственное фото, на котором Конор изображён с двумя титулами.
Соответствующий твит можно увидеть на странице Макгрегора в социальной сети.
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