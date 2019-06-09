Брансон: похоже, Ян это двоюродный брат Нейта и Ника Диаса
Боец UFC Дерек Брансон остался впечатлён победой Петра Яна над Джимми Риверой на турнире UFC 238 в Чикаго, сравнив россиянина с братьями Диасами.
«Похоже, Ян это двоюродный брат Нейта и Ника Диаса. Ян — это что-то очень серьёзное», — написал Брансон на своей странице в «Твиттере».
Бой на турнире UFC 238 в Чикаго стал для Яна пятым в UFC. При этом пять поединков он провёл в течение года. Во всех из них он одержал победы. Не исключено, что после успеха в бою с Риверой Пётр в следующий раз сразится за титул. Перед встречей с Риверой россиянин занимал девятое место в рейтинге организации, а его соперник был седьмым.
Напомним, что в главном бою UFC 238 Генри Сехудо досрочно справился с Марлоном Мораесом.
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