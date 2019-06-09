Головкин: готов встретиться с Альваресом в сентябре

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал победу над Стивом Роллсом, отметив, что он готов провести реванш с Саулем Альваресом уже в сентябре 2019 года.

«Люблю нокауты и люблю Нью-Йорк. Отличный вечер. Чувствую себя отлично, я будто заново родился. Чувствую себя готовым к поединку с Альваресом. Я готов, готов провести бой с ним в сентябре. Просто спросите у него», — приводит слова казахстанца BoxingScene.

Ранним утром мск 9 июня Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса. Это был первый поединок Головкина после поражения от Сауля Альвареса. Незадолго перед боем казахстанца промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя заявлял, что Головкину придётся ждать третьего боя с Канело.