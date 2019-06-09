Головкин: Де ла Хойя — никто, на 99% бой с Альваресом пройдёт в сентябре

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин ответил на недавние высказывания промоутера Сауля Альвареса Оскара де ла Хойи, который заявил, что заставит Геннадия ждать возможности в третий раз встретиться с Канело.

«Не так уж и важно, что говорит де ла Хойя. Он никто. Если люди хотят видеть нашу встречу, то на 99% можно утверждать, что она состоится в сентябре. Конечно, бой с Канело состоится. Если и я, и он будем чувствовать себя хорошо, то никаких проблем. Все хотят видеть это противостояние. Не хочу говорить о парнях из Golden Boy, увидимся в сентябре», — приводит слова Головкина Boxingnews24.

Напомним, ранним утром 9 июня Геннадий Головкин на турнире в Нью-Йорке нокаутировал Стива Роллса.