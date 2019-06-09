Вахитов: Абена — непростой парень, физически сильный

Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов оценил следующего соперника — 21-летнего голландца суринамского происхождения Донеги Абену, встреча с которым состоится 22 июня на турнире Glory 66 в Париже.
«Молодой боец суринамского происхождения, вырос в Нидерландах. Провёл два поединка в Glory, я их видел. Непростой парень, видно, что физически сильный, да иначе и быть не может, раз он первый номер в рейтинге претендентов. Он побеждал в боях с хорошими бойцами, а 22 июня с ним встречусь я.
У Абены есть определённые слабые стороны, которые наша команда отметила. Будем работать в направлении, чтобы ими воспользоваться. Мне хочется показать яркий поединок и выиграть, а победу посвятить в том числе 25-летнему юбилею компании «Стройсервис». Для меня это будет пятая защита титула чемпиона мира по версии Glory, и, даст бог, все сложится хорошо", — сказал Вахитов.
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