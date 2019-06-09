Уайт: пока есть Хабиб и Дж. Джонс, Сехудо рано себя называть лучшим в UFC

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал слова чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который заявил, что считает себя лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории.
«Здорово, что у него такая сильная вера в себя. Но пока в UFC есть Хабиб Нурмагомедов, который ещё не проигрывал, а также Джон Джонс, говорить об этом рано. Посмотрите на этих ребят, сколько раз Джонс успешно защищал титул», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 238.
Ранним утром 9 июня мск в Чикаго завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238. Главным его событием стал титульный поединок в легчайшем весе. Чемпион наилегчайшего дивизиона Генри Сехудо досрочно победил Марлона Мораеса и завоевал титул во второй весовой категории.
- 9 июня 2019
-
14:39
-
13:54
-
13:25
-
12:54
-
11:12
-
10:33
-
10:22
-
09:59
-
09:19
-
09:19
-
08:08
-
07:48
-
07:30
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:25
-
02:35
-
00:44
- 8 июня 2019
-
23:15
-
22:22
-
21:21
-
20:55
-
19:58
-
18:46
-
17:53
-
16:49
-
15:01
-
13:57
-
12:34
-
12:08
-
11:34
-
10:24
-
10:13
-
01:01