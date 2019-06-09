Уайт: пока есть Хабиб и Дж. Джонс, Сехудо рано себя называть лучшим в UFC

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал слова чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который заявил, что считает себя лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории.

«Здорово, что у него такая сильная вера в себя. Но пока в UFC есть Хабиб Нурмагомедов, который ещё не проигрывал, а также Джон Джонс, говорить об этом рано. Посмотрите на этих ребят, сколько раз Джонс успешно защищал титул», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 238.

Ранним утром 9 июня мск в Чикаго завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238. Главным его событием стал титульный поединок в легчайшем весе. Чемпион наилегчайшего дивизиона Генри Сехудо досрочно победил Марлона Мораеса и завоевал титул во второй весовой категории.