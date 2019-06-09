Фергюсон: если Порье не надерёт зад Хабибу, то это сделаю я

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон рассказал о планах на будущее, дав понять, что хотел бы встретиться либо с Хабибом Нурмагомедовым, либо с Конором Макгрегором.
«У меня серия из 12 побед подряд. Не знаю, что мне ещё нужно сделать. Я устал от этого, пусть о моём следующем шаге говорят люди. Но если Дастин Порье не надерёт зад Хабибу, то это сделаю я.
Бой с Макгрегором? Знаю, что нашему дивизиону его не хватает, и уверен, что он скучает по поединкам. Наш с ним бой получился бы денежным. Уважаю его как спортсмена, но как человек он мне кажется придурком.
Каковы шансы Порье в бою с Нурмагомедовым? Он слишком много прижимается к клетке. Я тренируюсь на канвасе, на котором нет канатов. И на то есть причина. Как только ты начнёшь жаться у клетки, Хабиб проведёт тейкдаун и размажет тебя. Именно так вижу это", — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.
- 9 июня 2019
-
15:49
-
14:39
-
13:54
-
13:25
-
12:54
-
11:12
-
10:33
-
10:22
-
09:59
-
09:19
-
09:19
-
08:08
-
07:48
-
07:30
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:25
-
02:35
-
00:44
- 8 июня 2019
-
23:15
-
22:22
-
21:21
-
20:55
-
19:58
-
18:46
-
17:53
-
16:49
-
15:01
-
13:57
-
12:34
-
12:08
-
11:34
-
10:24
-
10:13