Фергюсон: если Порье не надерёт зад Хабибу, то это сделаю я

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон рассказал о планах на будущее, дав понять, что хотел бы встретиться либо с Хабибом Нурмагомедовым, либо с Конором Макгрегором.

«У меня серия из 12 побед подряд. Не знаю, что мне ещё нужно сделать. Я устал от этого, пусть о моём следующем шаге говорят люди. Но если Дастин Порье не надерёт зад Хабибу, то это сделаю я.

Бой с Макгрегором? Знаю, что нашему дивизиону его не хватает, и уверен, что он скучает по поединкам. Наш с ним бой получился бы денежным. Уважаю его как спортсмена, но как человек он мне кажется придурком.

Каковы шансы Порье в бою с Нурмагомедовым? Он слишком много прижимается к клетке. Я тренируюсь на канвасе, на котором нет канатов. И на то есть причина. Как только ты начнёшь жаться у клетки, Хабиб проведёт тейкдаун и размажет тебя. Именно так вижу это", — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.