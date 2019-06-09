Сехудо хочет завоевать титул в полулёгком весе
Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом. По словам спортсмена, в будущем он намерен побороться за пояс в полулёгком дивизионе.
«Леди и джентльмены, я не являюсь чемпионом в двух весовых категориях. Я тройной чемпион. У меня есть олимпийское золото, пояс в наилегчайшем весе, а теперь и пояс в легчайшем дивизионе. Я величайший боец смешанных единоборств всех времён. Готов встретиться с Коди Гарбрандтом, Домиником Крусом, Юраей Фабером. Но в конечном счёте моя цель — переход в полулёгкий дивизион и завоевание ещё одного пояса», — приводит слова Сехудо MMA Fighting.
Боец одержал досрочную победу над Марлоном Мораесом и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.
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