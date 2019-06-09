Серроне: мне не следовало сморкаться
Боец UFC Дональд Серроне прокомментировал своё поражение в поединке с Тони Фергюсоном на турнире UFC 238, который прошёл в ночь с 8 на 9 июня.
«Моего поединка с Тони Фергюсоном очень сильно ждали. Простите меня. Я не сдавался, не хотел сниматься с поединка. Я просто просил врачей, чтобы они выпустили воздух. Я ошибся. Мне не следовало сморкаться. Я ветеран и должен быть в курсе о таких вещах. Но я это сделал и уже не мог продолжать драться. Простите меня», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.
В этом поединке победу одержал Фергюсон, встреча была остановлена после второго раунда, когда врачи запретили Серроне продолжать. По итогам вечера Фергюсон и Серроне получили по $ 50 тыс. за лучший бой вечера.
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