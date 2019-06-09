Сехудо признался, что получил травму перед боем в Мораесом

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо признался, что действительно получил травму перед боем с Марлоном Мораесом на турнире UFC 238. Сехудо победил Мораеса в третьем раунде техническим нокаутом.
«Во вторник вечером я сильно повредил ногу, подвернув её. Прямо в тот же день, прилетев в Чикаго, мы отправились на небольшую тренировку. Там в зале были маты, скреплённые вместе дешёвой лентой. Я наступил между ними и растянул сухожилия на лодыжке. Слухи о травме были правдой. Но я не хотел об этом говорить.
Я ходил на терапию целую неделю. В начале боя Мораес попал ударом именно в место моей травмы, так что мне пришлось менять подход к бою. думаю, что от этого моя победа становится ещё значимее», — приводит слова Генри Сехудо MMAJunkie.
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