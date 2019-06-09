Все билеты на бой Нурмагомедова и Порье были распроданы за два дня

Все билеты на поединок российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации в лёгком весе Дастина Порье были распроданы за два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.



Билеты на турнир UFC 242, на котором пройдёт поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье стоили от 4,% до 141,5 тысяч рублей.



Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.