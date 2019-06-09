Фьюри: бой с Шварцем будет эпическим

Британский боксёр Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с немцем Томом Шварцем, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).
«Шварц — амбициозный боксёр. Я уверен, что он выйдет на войну. Он хорошо готовится к бою, и будет драться не ради денег. Он хочет победить чемпиона мира. Это будет эпический поединок. Я собираюсь устроить в Лас-Вегасе зрелище, которое станет известно всей США. Я люблю свою работу больше, чем когда-либо. Раньше для меня бокс был работой, сейчас же я наслаждаюсь своим занятием.
Я никогда не был в Вегасе. Здесь проходят все большие бои. Я помню, как смотрел бой Рикки Хаттона и Флойда Мейвезера. Здесь проходят культовые бои, я собираюсь внести своё имя в этот список», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.
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