Фьюри: бой с Шварцем будет эпическим

Британский боксёр Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с немцем Томом Шварцем, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).



«Шварц — амбициозный боксёр. Я уверен, что он выйдет на войну. Он хорошо готовится к бою, и будет драться не ради денег. Он хочет победить чемпиона мира. Это будет эпический поединок. Я собираюсь устроить в Лас-Вегасе зрелище, которое станет известно всей США. Я люблю свою работу больше, чем когда-либо. Раньше для меня бокс был работой, сейчас же я наслаждаюсь своим занятием.



Я никогда не был в Вегасе. Здесь проходят все большие бои. Я помню, как смотрел бой Рикки Хаттона и Флойда Мейвезера. Здесь проходят культовые бои, я собираюсь внести своё имя в этот список», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.