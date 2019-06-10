Сехудо хочет получать больше денег за бои

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что он хочет получать большие гонорары, учитывая свои достижения в последние месяцы.



«Мне нужно встретиться с Дэной Уайтом. Я бы хотел повышения оплаты за бои, ведь теперь я — чемпион UFC в двух весовых категориях. Я за короткое время смог достичь многого и моя заработная плата должна соответствтвать моему статусу. Я хорошо отношусь к Дэне Уайту. Именно благодаря его решениям я смог получить титульные поединки. Но теперь пора платить мне больше. Я это заслужил», — приводит слова Генри Сехудо MMAJunkie.



Генри Сехудо одержал досрочную победу над Марлоном Мораесом на турнире UFC 238 в ночь с 8 на 9 июня мск и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.