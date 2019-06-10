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Джастин Бибер вызвал Тома Круза на поединок в октагон

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на поединок в октагон
Бокс/ММА / ММА 0

Популярный канадский певец Джастин Бибер вызвал через свой аккаунт в «Твиттере» голливудского актёра Тома Круза на поединок в октагон и ждёт реакции руководства UFC.

«Я хочу бросить вызов Тому Крузу, чтобы сразиться в октагоне. Том, если не примешь вызов, значит, ты испугался и никогда от этого не отмоешься. Кто готов организовать бой? Дэна Уайт?» — написал в своём «твиттере» канадский исполнитель.

В конце марта с похожим заявлением выступил Конор Макгрегор, вызвавший на бой голливудского киноактёра Марка Уолберга. В своём сообщении в «Твиттере» знаменитый ирландский боец смешанного стиля назвал Уолберга «актрисой» и призвал поставить на бой все свои акции UFC, которыми он владеет.

Похоже, Бибер решил поддержать новый тренд.

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