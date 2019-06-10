Макгрегор готов организовать бой Бибера с Крузом и сразиться с Уолбергом

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор выразил желание организовать выставочный бой канадского певца Джастина Бибера и голливудского актёра Тома Круза. Также 30-летний ирландский спортсмен повторно вызвал на бой киноактёра Марка Уолберга.
«Если Том Круз в достаточной степени мужчина, чтобы принять этот вызов, McGregor Sports and Entertainment проведёт бой. Есть ли у Круза яйца, чтобы биться, как он делает это в фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать.
И я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же карде. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC», — написал Макгрегор в своём аккаунте в «Твиттере».
6 октября 2018 года Макгрегор в рамках UFC 229 потерпел поражение от действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приёмом сзади. 26 марта 2019 года ирландец объявил о завершении карьеры профессионального бойца и о желании сосредоточиться на другом бизнесе, но затем он передумал.
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