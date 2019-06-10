Хирн опроверг слухи о нокдауне Джошуа во время спарринга перед боем с Руисом

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IFB и IBO Энтони Джошуа опроверг слухи, согласно которым британец перед боем с Энди Руисом был отправлен в нокдаун во время спарринга. Бой Руиса и Джошуа, состоявшийся 1 июня в Нью-Йорке, закончился сенсационной победой американо-мексиканского боксёра. После этого появились слухи о том, что у Джошуа могли быть приступы паники перед боём из-за нокдауна, который якобы произошёл во время спаррингов.
«Журналисты на следующий день начали мне писать сообщения. Они сказали, что слышали, будто Джошуа за день до боя отправили в нокаут, якобы сделал это Агит Кабайел. Но его даже не было в нашем лагере во время подготовки.
Тогда меня спросили, кто там был в лагере. Я назвал Джоуи Давейко. После этого журналисты начали писать про нокдаун.
Я сам не был в лагере во время подготовки. Но я говорил с Джошуа, с нашими тренерами. Никто не отпавлял его в нокдаун. У него было два спарринга. О том, что Джошуа отправляют в нокдаун во время спаррингов журналисты говорят перед каждым боем. Но такое произошло лишь однажды, это сделал Дэвид Прайс. И Энтони не скрывал этого, он не такой парень», — цитирует Хирна iFL TV.
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