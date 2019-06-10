Экс-чемпиона мира Джуду госпитализировали с кровоизлиянием в мозг после нокаута
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Заб Джуда был госпитализировал после очередного боя. 8 июня он проиграл американцу Клетусу Селдину в поединке, проходившем в Вероне (штат Нью-Йорк, США). Рефери остановил бой в 11-м раунде, присудив Селдину победу техническим нокаутом. Соперники оспаривали пояс чемпиона Северной Америки NABA, сообщает BBC.
После боя Джуду отвезли в больницу, у него диагностировали кровоизлияние в мозг. 41-летний боксёр принял в этом поединке более 300 ударов. Тем не менее, Джуда был недоволен, когда судья остановил бой.
Промоутеры Джуды сообщили, что бывший чемпион находится в сознании, реагирует на происходящее, ему становится лучше.
Отметим, что Джуда провёл лишь три поединка за последние шесть лет.
- 10 июня 2019
-
10:55
-
10:13
-
09:03
-
08:10
-
06:44
-
01:05
- 9 июня 2019
-
23:58
-
22:06
-
20:25
-
19:54
-
18:03
-
16:46
-
15:49
-
14:39
-
13:54
-
13:25
-
12:54
-
11:12
-
10:33
-
10:22
-
09:59
-
09:19
-
09:19
-
08:08
-
07:48
-
07:30
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:25
-
02:35
-
00:44
- 8 июня 2019
-
23:15
-
22:22
-
21:21
Партнерский контент