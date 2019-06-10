Экс-чемпиона мира Джуду госпитализировали с кровоизлиянием в мозг после нокаута

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Заб Джуда был госпитализировал после очередного боя. 8 июня он проиграл американцу Клетусу Селдину в поединке, проходившем в Вероне (штат Нью-Йорк, США). Рефери остановил бой в 11-м раунде, присудив Селдину победу техническим нокаутом. Соперники оспаривали пояс чемпиона Северной Америки NABA, сообщает BBC.

После боя Джуду отвезли в больницу, у него диагностировали кровоизлияние в мозг. 41-летний боксёр принял в этом поединке более 300 ударов. Тем не менее, Джуда был недоволен, когда судья остановил бой.

Промоутеры Джуды сообщили, что бывший чемпион находится в сознании, реагирует на происходящее, ему становится лучше.

Отметим, что Джуда провёл лишь три поединка за последние шесть лет.