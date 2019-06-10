Де ла Хойа — Головкину: выиграй пояс, потом подумаем о бое с Альваресом

Оскар де ла Хойа, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, прокомментировал победу казахстанца Геннадия Головкина над канадцем Стиви Ролссом. Бой завершился в четвёртом раунде, Головкин нокаутировал соперника. После боя казахстанец заявил, что готов провести третий поединок с Альваресом. Первый завершился поражением Геннадия, второй — ничьей.

«Здорово. Хорошая победа после возвращения. Теперь сразись с настоящим соперником, выиграй пояс, а затем я подумаю над тем, чтобы организовать третий бой», — написал де ла Хойа в «твиттере», использовав хэштег #канельотвойбосс.

Ранее Головкин неоднократно говорил о намерении вновь встретиться с Альваресом, но мексиканец всячески подчёркивал, что казахстанцу сперва нужно завоевать чемпионские пояса.