Тренер Головкина: хотел увидеть больше в бое с Роллсом

Джонатан Бэкс, тренер бывшего чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина, прокомментировал победу своего подопечного над канадцем Стиви Роллсом. Бой завершился в четвёртом раунде, Головкин нокаутировал соперника.

«Я хотел увидеть от Головкина немного больше. Рассчитывал на больше активности и скорости. Геннадий нашёл свой ритм лишь в конце второго раунда, поэтому я понимал, к чему всё идёт. Важно поймать свой ритм, если этого не сделаешь ты, то сделает твой соперник.

Я был недоволен, что удары Роллса доходили до Головкина. Но когда Геннадий нашёл свой ритм, уже он стал точно бить. За нокаут он заслуживает пятёрку, а за сам бой — четыре с плюсом», —цитирует Бэнкса Boxing247.

После боя казахстанский боксёр в очередной раз вызвал на поединок Сауля Альвареса.