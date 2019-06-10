Тренер Головкина: хотел увидеть больше в бое с Роллсом

Джонатан Бэкс, тренер бывшего чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина, прокомментировал победу своего подопечного над канадцем Стиви Роллсом. Бой завершился в четвёртом раунде, Головкин нокаутировал соперника.
«Я хотел увидеть от Головкина немного больше. Рассчитывал на больше активности и скорости. Геннадий нашёл свой ритм лишь в конце второго раунда, поэтому я понимал, к чему всё идёт. Важно поймать свой ритм, если этого не сделаешь ты, то сделает твой соперник.
Я был недоволен, что удары Роллса доходили до Головкина. Но когда Геннадий нашёл свой ритм, уже он стал точно бить. За нокаут он заслуживает пятёрку, а за сам бой — четыре с плюсом», —цитирует Бэнкса Boxing247.
После боя казахстанский боксёр в очередной раз вызвал на поединок Сауля Альвареса.
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