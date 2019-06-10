UFC сохранит наилегчайший вес

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что наилегчайший вес не будет расформирован в промоушене. Ранее активно обсуждались слухи, согласно которым организация планирует расформировать этот дивизион. Но, по словам Уайта, после победы Генри Сехудо над Марлоном Мораесом на турнире UFC 238 иначе поступить невозможно.

«Останется ли самый лёгкий вес? 100 процентов. Конечно, Сехудо показал, что с этим дивизионом всё в порядке.

Разве я раньше говорил, что мы расформируем этот дивизион? Разве что-то такое было в последние месяцы? Что ж, теперь я говорю всё официально, подтверждаю, наилегчайший дивизион останется в UFC», — цитирует Уайта Bloody Elbow.

Напомним, Уайта критиковали многие бойцы, полагая, что он упразднит дивизион.