Уайт: у UFC с Леснаром всё кончено
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион организации Брок Леснар больше не будет выступать в промоушене. Ранее сообщалось, что Леснар, в последние годы выступавший в рестлинге, может вернуться в ММА.
«С Леснаром всё закончено. Он принял решение. Я не знаю, в этом он мире живёт или в другом. Насколько я знаю, он хотел заключить новое соглашение, чтобы остаться в рестлинге в WWE. У меня всегда были хорошие взаимоотношения с Броком, мы хорошо ладили.
Но когда ты принимаешь решение, ты его принял. Ты решаешь, готов драться или нет. Если ты не полностью погружён в это, лучше не выходить в октагон. Он принял решение, я считаю, что оно правильное. Больше мне нечего добавить», — цитирует Уайта MMA News.
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