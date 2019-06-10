Роган сообщил о планах UFC провести повторный поединок Фергюсона и Серроне

Известный эксперт и комментатор UFC Джо Роган заявил, что Тони Фергюсон и Дональд Серроне могут провести повторный поединок. Как утверждает журналист Майк Бон, Роган говорил об этом с президентом UFC Дэной Уайтом.

Напомним, Фергюсон и Серроне встретились на турнире UFC 238 в Чикаго (США). Поединок завершился победой Тони, бой был остановлен во втором раунде из-за технического нокаута. Серроне получил травму глаза, после чего продолжать поединок было уже невозможно. Из-за серьёзного рассечения глаз Дональда сильно распух.

Фергюсон провёл 28-й бой в смешанных единоборствах. В его активе 25 побед (10 нокаутом) при 3 поражениях. Попытки провести суперпоединок между Тони и Хабибом Нурмагомедовым трижды заканчивались провалом.