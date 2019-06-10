Ян: побью Стерлинга и Сехудо в один и тот же вечер!

Российский боец легчайшего веса Пётр Ян, комментируя победу над американцем Джимми Ривейрой на турнире UFC 238, поделился планами на будущее. Ян, одержавший 13-ю победу в ММА, бросил вызов Генри Сехудо, нокаутировавшему Марлона Мораеса.

«Я хотел мощно проводить концовки каждого раунда. Завершать их тейкдаунами или мощными атаками. Когда я услышал, что до конца раунда остаётся 10 секунд, я шёл вперёд.

Я смотрел бой Алджамейна Стерлинга с Педро Муньосом. При всём уважении, меня он совсем не впечатлил. Я бы побил его и действующего чемпиона Генри Сехудо в течение одного вечера!», — приводит слова Яна MMA Junkie.

Напомним, Сехудо является чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ян уже давно настаивает на том, чтобы ему дали провести титульный бой.