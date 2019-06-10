Ян: если не дадут бой за пояс, то подерёмся с кем-то, у кого есть большое имя

Российский боец UFC Пётр Ян поделился планами на будущее, отметив, что он готов подождать титульный бой, если ему предложат поединок с именитым бойцом.



«Я просто еще до боя представлял победу, прокручивал в голове все, что хочу сказать после. Наверное, не очень свойственно до боя думать о том, что ты скажешь, если победишь. Но я и не думал, что буду говорить, если проиграю. Конечно, меня захватила эйфория, чуть понесло. Но потом, появившись на пресс-конференции, я уже остыл, поговорил с менеджером, и мы решили, если не дадут сразу бой за пояс, то без проблем подеремся с кем-то, у кого есть большое имя. Доминик Круз, Коди Гарбрандт, Юрайя Фэйбер. Без разницы.



Я с удовольствием подерусь за пояс, если будет возможность. И буду готовиться как никогда. Но если не пояс, а обычный бой, то расстраиваться не собираюсь. Продолжу тренироваться, зарабатывать деньги и статус в UFC. Придет тот день, когда я заслужу титульник», — приводит слова Петра Яна Sport24.