Ян: Сехудо сейчас понесет еще жёстче. На карете с лошадьми будет выкатывать

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о действующем чемпионе организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо.



«Думаю, Сехудо гораздо более опасен, чем кто-либо. Даже по бою с Мораесом мы видели все. Мораес сушил ему ноги, много сил потратил, но с рук очень слабо работал. Сехудо его на руках перехватывал и больше попадал, а в третьем раунде Мораес уже устал. Сехудо начал его давить чисто борцовским прессингом. Мне было бы очень интересно с ним подраться. По-любому я к этой подготовке отнесусь наиболее ответственно. Пригласим борцов, поработаем над ударами ногами, над защитой от тейкдаунов, отточим бокс и за поясом нафиг.



Это спортсмен высокого уровня, просто он выбрал себе роль шоумена. Он же сейчас единственный олимпийский чемпион, который выступает в UFC. Еще и забрал два пояса. Его сейчас вообще понесет еще жестче. На карете с лошадьми будет выкатывать. Конечно, он чуть исполняет, но кто ему мешает это делать? Это же тоже непросто. Выйти и сказать, типа: «Завтра я вас всех перееду». И представь, ты так говоришь, но не делаешь. И кем ты окажешься послезавтра? Тебя просто разорвут. Даже в мире интернета. Но он идет в своеобразный ва-банк и газует. Внутренняя давочка присутствует. Это его образ. Сколько у него будет хэйтеров, столько и тех, кто его полюбит. А так… Посмотри на другие промоушены. Bellator, Rizin и другие. Там постоянно ходят в костюмах и коронах. Ничего. Просто Сехудо не очень подходят такие образы. Даже не знаю, в чем он выйдет в следующий раз», — приводит слова Петра Яна Sport24.