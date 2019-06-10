Бутенко приступил к спаррингам перед боем с Дазаевым

Экс-чемпион M-1 Challenge 32-летний украинский боец представляющий клуб Ferrum Александр Бутенко (47-14) продолжает подготовку к своему следующему поединку, который состоится 28 июня в столице Казахстана городе в Нур-Султане, в рамках турнира промоутерской компании М-1 Global. Соперником Бутенко станет 28-летний казахстанский боец Гойти Дазаев (8-1). Напомним, изначально соперником Бутенко должен был стать россиянин Максим Грабович.



В настоящее время Бутенко проходит тренировочный лагерь в Москве. На текущей неделе он приступил к спаррингам. По словам бойца, он находится в хорошей физической форме, функциональное состояние отличное, весогонка проходит по плану.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Бутенко.