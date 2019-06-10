Чемпионка Европы по муай-тай Вера Негодина проведёт зарядку для школьников

Во вторник 11 июня в Челябинске чемпионка Европы по тайскому боксу Вера Негодина проведёт зарядку для школьников. Спортсменка выступит в роли тренера, расскажет и покажет на деле базовые элементы тайского бокса. Мероприятие состоится на базе школьного лагеря МБОУ «СОШ № 99».



Акция «Зарядка со звездой» проходит в рамках проекта «Встречи с интересными людьми», основная цель которого — популяризация здорового образа жизни и занятий спортом среди детей и подростков. Школьники примут участие в массовой зарядке, а также получат автографы чемпионки.



Отметим, что Вера Негодина, выступающая в весовой категории до 45 кг, продолжает подготовку к чемпионату мира — 2019, который пройдёт в июле в Таиланде.