Чемпионка Европы по муай-тай Вера Негодина проведёт зарядку для школьников
Во вторник 11 июня в Челябинске чемпионка Европы по тайскому боксу Вера Негодина проведёт зарядку для школьников. Спортсменка выступит в роли тренера, расскажет и покажет на деле базовые элементы тайского бокса. Мероприятие состоится на базе школьного лагеря МБОУ «СОШ № 99».
Акция «Зарядка со звездой» проходит в рамках проекта «Встречи с интересными людьми», основная цель которого — популяризация здорового образа жизни и занятий спортом среди детей и подростков. Школьники примут участие в массовой зарядке, а также получат автографы чемпионки.
Отметим, что Вера Негодина, выступающая в весовой категории до 45 кг, продолжает подготовку к чемпионату мира — 2019, который пройдёт в июле в Таиланде.
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