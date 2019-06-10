Годдард восхищён боем Сехудо и Мораеса
Известный рефери Марк Годдард, судивший главное событие турнира UFC 238, в котором в бою за вакантный титул чемпиона организации сошлись Генри Сехудо и Марлон Мораес, прокомментировал этот поединок.
«Размены ударами между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом в первом раунде были самыми быстрыми из тех, что мне приходилось когда-либо видеть за мою 15-летнюю карьеру в октагоне. Два высококлассных спортсмена вознесли этот спорт, устроив самую настоящую партию игры в шахматы, которую я видел, находясь всего в двух метрах от них. Это было восхитительно», — приводит слова Марка Годдарда MMANews.
Напомним, Генри Сехудо оформил победу техническим нокаутом в третьем раунде, став чемпионом UFC в двух весовых категориях — легчайшей и наилегчайшей.
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