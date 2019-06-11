Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гассиев проведёт с Давейко первый бой в супертяжёлом весе 27 июля

Гассиев проведёт с Давейко первый бой в супертяжёлом весе 27 июля
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе российский боксёр Мурат Гассиев проведёт свой первый поединок в супертяжёлом дивизионе 27 июля в американском городе Арлингтоне (штат Техас). Оппонентом уроженца Северной Осетии станет американец с польскими корнями Джоуи Давейко. Об этом сообщил промоутер россиянина Эдди Хирн в своём аккаунте в «Твиттере».

25-летний Мурат Гассиев на профессиональном ринге провёл 27 боёв и одержал 26 побед (из них 19 — нокаутом). Единственное поражение российский боксёр потерпел от украинца Александра Усика, который также перешёл в супертяжёлую весовую категорию.

29-летний уроженец Филадельфии Джоуи Давейко провёл 30 боёв, где одержал 19 побед (из них 11 — нокаутом) и потерпел 7 поражений. Ещё четыре его поединка завершились ничьей.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент