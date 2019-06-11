Тренер Руиса: каждый из нас может ассоциировать себя с Энди

Мэнни Роублс, тренер чемпиона мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA Энди Руиса, прокомментировал победу своего подопечного над британцем Энтони Джошуа. Этот поединок состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Руис одержал сенсационную победу, бой был остановлен в седьмом раунде.
«После победы выплеснули всю радость и боль. Были все эмоции, мы прыгали и кричали, что шокировали весь мир! Я знал, что мы сотворили историю. Энди стал первым мексиканцем – чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Я думаю, что эта победа была для всех людей в мире! Ведь большее количество людей ассоциируют себя с Энди, а не с Джошуа, хоть Энтони и является отличным парнем и великолепным атлетом.
У большинста из нас есть много общего с Руисом. Когда смотришь на него, узнаёшь себя. Понимаешь, что всё возможно. Детей часто унижают сверстники в школах из-за лишнего веса или цвета кожи. Но теперь Энди показал отличный пример», — приводит слова Роублса BoxingScene.
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