Бывшего чемпиона мира Джуду выписали из больницы после кровоизлияния в мозг

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Заб Джуда был выписан из больницы, сообщает пресс-служба Star Boxing.

41-летний американский боксёр попал в госпиталь после боя с американцем Клетусом Селдином. Оппонент отправил Джуду в нокаут, в больнице у бывшего чемпиона мира диагностировали кровоизлияние в мозг.

«Джуде нужен отдых и покой. Прогнозы выглядят оптимистично», — говорится в заявлении Star Boxing.

41-летний боксёр принял в этом поединке более 300 ударов. Тем не менее, Джуда был недоволен, когда судья остановил бой. Отметим, что Джуда провёл лишь три поединка за последние шесть лет.

Ранее промоутеры американского ветерана сообщили, что Джуда реагирует на происходящее и говорит. Судя по всему, операция спортсмену не потребовалась.