Головкин: слова де ла Хойи? Я не интересуюсь мужчинами

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал слова Оскара де ла Хойи, промоутера мексиканца Сауля Альвареса. После того, как Головкин нокаутировал канадца Стиви Роллса и потребовал организовать повторный бой с Альваресом, де ла Хойя отреагировал на это с сарказмом. Он призвал казахстанца «боксировать с настоящими соперниками и выиграть чемпионский пояс».
«Мне не интересно, что там говорит или делает Оскар. Мне это вообще неинтересно. Я не особо интересуюсь мужчинами. Я ими вообще не интересуюсь. Как вы думаете, что я должен ему написать в ответ? Ок, ты отлично выглядишь, ты очень умён? Ну, правда. Он ничего не знает обо мне. Просто забудьте о его словах. Всё это сделано ради хайпа, сегодня это хайп. Он говорит, я отвечаю, это обсуждать. Давайте забудем», — цитирует Головкина BoxingScene.
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