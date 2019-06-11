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Промоутер Усика рассчитывает, что бой с Такамом состоится в сентябре

Промоутер Усика рассчитывает, что бой с Такамом состоится в сентябре
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Эдди Хирн, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал о подготовке к дебютному бою своего клиента в супертяжёлом весе. Ещё 25 мая Усик должен был дебютировать в этом дивизионе в поединке с Карлосом Такамом. Но из-за травмы руки украинца бой не состоялся.

Хирн заявил, что Усик успешно восстанавливается после травмы. Теперь планируется, что Александр выйдет на ринг в сентябре. По всей видимости, соперником украинца так и останется Такам, сообщает talkSPORT со ссылкой на Хирна.

В июле 2018 года Александр Усик стал первым в истории победителем турнира WBSS и обладателем трофея имени Мохаммеда Али, а также объединил все пояса в первом тяжёлом весе. Ранее Усик выразил надежду, что аналогичная суперсерия состоится и в супертяжёлом весе.

Усик: было бы здорово провести турнир WBSS в супертяжёлом весе
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