Фьюри: видел, что Джошуа был слаб в психологическом плане

Британский боксёр Тайсон Фьюри в очередной раз раскритиковал бывшего чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа, который 1 июня сенсационно уступил американо-мексиканцу Энди Руису. Поединок был остановлен в седьмом раунде после серии нокдаунов.

«Я видел, что Джошуа слаб в психологическом плане. Мне казалось, что он хотел быть где угодно, но не на ринге. Да, он пропустил удар, такое может произойти с любым. В этом нет ничего страшного.

Но скорее я говорю о том, что он принял решение. В седьмом раунде он упал, потому что хотел этого. Удары не были настолько сильными. Он будто нарочно падал. Это явный признак того, что боксёр не хочет стоять и драться. Ему нужен тренер по психологии.

Джошуа стоит избавиться от всех, кто его постоянно целует в задницу. В этом бизнесе нет места для таких людей. Как сказал его отец, Энтони нужно быть умнее и слушать людей, которые о нём заботятся. Не стоит слушать халявщиков, севших ему на хвост», — приводит слова Фьюри Telegraph.