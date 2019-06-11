Крис Сайборг может уйти из UFC после следующего боя

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину не исключила, что в скором времени покинет организацию. Следующий бой Сайборг проведёт на турнире UFC 240 с Фелицией Спенсер. После этого контракт Крис с организацией истекает. Как признала Сайборг, она будет открыта к предложениям других промоушенов.
«Я хочу встретиться с представителями других организаций, узнать, что они предлагают. Я смогу узнать свою цену», — приводит слова Сайборг ESPN.
Ранее сообщалось, что Сайборг может оказаться в профессиональном рестлинге. Спортсменка не исключила такого варианта, но признала, что работа в рестлинге кажется ей довольно тяжёлой.
«Они очень упорно работают, много тренируются. Возможно, я тоже смогу выйти на нужный уровень, если буду тренироваться», — добавила Сайборг.
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