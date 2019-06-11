После обращения Хабиба Путин выделил Дагестану 600 млн рублей

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца MMA и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, связывался ли его сын с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после того, как глава государства дал спортсмену номер телефона.
Тогда Путин упомянул, что Нурмагомедов всегда может с ним связаться, если что-то потребуется.
«По следам обращения Хабиба Владимир Владимирович Путин подписал указ о выделении порядка 600 миллионов рублей Республике Дагестан на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова. Я надеюсь, что эти деньги пойдут по прямому назначению, у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Мы будем работать над этим», — рассказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью изданию «Учительская газета».
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