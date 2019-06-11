Промоутерские торги по бою Ковалёв — Ярд перенесены

Сегодня, 11 июня, в Панаме должны были пройти промоутерские торги по бою чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и официального претендента на титул Энтони Ярда. Однако они не состоялись. Промоутер британца Фрэнк Уоррен попросил их перенести, сообщает BoxingScene.

Сторонам дали ещё две недели на согласование условий поединка. Если команды боксёров снова не сумеют договориться, то промоутерские торги всё же состоятся. Их дата назначена на 24 июня 2019 года. Минимальная ставка — $ 300 тыс.

Изначально планировалось, что встреча Ковалёва с Ярдом пройдёт 29 июня в Челябинске, но организаторы вечера бокса попробовали перевести турнир на август, чем вызвали недовольство Ярда, что и спровоцировало серьёзные разногласия в командах боксёров относительно даты встречи.