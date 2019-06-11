У Ламаса в результате нокаута в бою с Каттаром сломана челюсть в трёх местах

В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В его предварительном карде встретились бойцы полулёгкого дивизиона Келвин Каттар и Рикардо Ламас. Уже в первом раунде Каттар жёстко нокаутировал соперника. После поражения Ламас был доставлен в больницу. Теперь же стало известно, что Каттар сломал ему челюсть в трёх местах. Об этом сообщил сам Ламас на странице в «Инстаграме».

В связи с тяжёлой травмой Рикардо перенёс операцию, в ходе которой ему в челюсть были вживлены титановые пластины. Боец пока не может жевать самостоятельно. В послании фанатам он попросил прощения за очередное поражение и поблагодарил близких за поддержку.

Эпизод с нокаутом Ламаса можно посмотреть на официальной странице UFC в «Твиттере».