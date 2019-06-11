Руис показал «чемпионский» пояс с логотипом «Сникерса»
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энди Руис выложил на своей странице в «Инстаграме» необычное фото. На нём изображён бутафорский чемпионский пояс, на котором отчётливо виден логотип шоколадного батончика «Сникерс».
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.
Американец мексиканского происхождения обладает нетипичным для боксёра телосложением, испытывая явные проблемы с лишним весом. Тем не менее это не помешало ему в ночь с 1 на 2 июня мск нокаутировать бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и не только испортить ему дебют в США, но и отобрать все пояса.
Ожидается, что к концу 2019 года Энтони Джошуа и Энди Руис проведут повторную встречу. Её место пока не определено.
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