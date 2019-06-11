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Джонсон, Альварес и Настюхин выступят 2 августа

Джонсон, Альварес и Настюхин выступят 2 августа
Бокс/ММА / ММА 0

2 августа в Маниле (Филиппины) пройдёт масштабный турнир промоушена ONE Championship — ONE Championship 99: Dawn of Heroes. В его ходе выступят сразу два экс-чемпиона UFC.

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон проведёт полуфинальный поединок Гран-при. Его соперником станет Тацумицу Вада, сообщает MMAJunkie. Эта встреча станет для американца второй в промоушене.

Эдди Альварес, который в ходе дебютного боя в азиатском промоушене досрочно уступил Тимофею Настюхину, померится силами с экс-чемпионом ONE Championship Эдуардом Фолаянгом. В карде выступит также и обидчик Альвареса — Тимофей Настюхин. Легковеc проведёт полуфинальный бой Гран-при. За путёвку в финал турнира он поборется с филиппинцем Онорио Банарио.

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