Ковалькевич: я не та, что прежде. Мои лучшие годы — в прошлом

Экс-претендентка на титул чемпиона UFC Каролина Ковалькевич прокомментировала очередное поражение, которое стало для неё третьим кряду. На турнире UFC 238 полька уступила Алексе Грассо. После неудачи Каролина признала, что её карьера близится к закату.

«Поздравляю Алексу Грассо, она отлично поработала. Всем большое спасибо за тёплые слова и поддержку. Не волнуйтесь за меня, могло бы быть и лучше, но я в порядке. Ссадины на моём лице скоро пройдут. Я дралась со всем сердцем, но что-то упустила. Я уже не та, что прежде. Грустная правда такова, что мои лучшие годы — в прошлом. Я миновала пик. В UFC есть молодые, талантливые девушки, которым я должна уступить место. Но не переживайте, я вернусь и дам несколько хороших боёв. Возможно, это будут не топ-поединки, но я подарю вам много эмоций. Просто дайте мне немного времени. Спасибо всем ещё раз», — написала Ковалькевич.

Соответствующую запись можно увидеть на странице спортсменки в социальной сети «Инстаграм».

На счету Ковалькевич 10 боёв в UFC. В пяти из них она победила, а в других пяти проиграла. В прошлом она брала верх над Роуз Намаюнас.