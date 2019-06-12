Дортикос считает, что в финале WBSS он встретится с Бриедисом

15 июня в Риге состоится масштабный вечер профессионального бокса, главными событиями которого станут два полуфинальных поединка Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе. В первом бою за путёвку в финал поборются бывший чемпион мира по версии WBA Юниер Дортикос и Эндрю Табити. А во втором встретятся чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацки и экс-чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис.
В преддверии турнира ожиданиями от него поделился Дортикос, который назвал потенциальную пару финалистов.
«Можете записать, что в финале турнира буду я и Майрис Бриедис», — приводит слова кубинца BoxingScene.
Напомним, что и Бриедис и Дортикос участвовали и в первом сезоне WBSS. Оба прекратили борьбу за трофей имени Мохаммеда Али на стадии полуфинала. Латвиец проиграл Александру Усику, а Юниер Дортикос был нокаутирован Муратом Гассиевым.
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