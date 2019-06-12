Руис хочет провести реванш с Джошуа на главном футбольном стадионе Мексики

Новый чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO американо-мексиканский боксёр Энди Руис посетил капитолий Мексики, расположенный в Мехико. Ранее Руис говорил, что в случае победы над Энтони Джошуа он бы хотел попасть в мексиканский «Белый дом». Там он встретился с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Руис на встрече признался, что хотел бы провести бой-реванш с Джошуа в Мексике.
«Я бы хотел, чтобы этот бой прошёл в Мехико на стадионе «Ацтек». Этот бой имел бы историческое значение. На «Ацтеке» никогда не проходили поединки в супертяжёлом весе», — цитирует Руиса ESPN.
Главная футбольная арена страны в 1993 году принимала титульный бой Хулио Сесара Чавеса и Грега Хаугена. В пятом раунде Чавес отправил соперника в нокаут и защитил чемпионский титул в лёгком весе. На стадионе собрались 132 247 человек, что является рекордом для боксёрских поединков.
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