Руис хочет провести реванш с Джошуа на главном футбольном стадионе Мексики

Новый чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO американо-мексиканский боксёр Энди Руис посетил капитолий Мексики, расположенный в Мехико. Ранее Руис говорил, что в случае победы над Энтони Джошуа он бы хотел попасть в мексиканский «Белый дом». Там он встретился с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Руис на встрече признался, что хотел бы провести бой-реванш с Джошуа в Мексике.

«Я бы хотел, чтобы этот бой прошёл в Мехико на стадионе «Ацтек». Этот бой имел бы историческое значение. На «Ацтеке» никогда не проходили поединки в супертяжёлом весе», — цитирует Руиса ESPN.

Главная футбольная арена страны в 1993 году принимала титульный бой Хулио Сесара Чавеса и Грега Хаугена. В пятом раунде Чавес отправил соперника в нокаут и защитил чемпионский титул в лёгком весе. На стадионе собрались 132 247 человек, что является рекордом для боксёрских поединков.