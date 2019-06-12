Кузьмин: Давейко — очень неудобный соперник, но у Гассиева сердце воина

Чемпион мира по версии WBA Inter-Continental Сергей Кузьмин прокомментировал предстоящий дебют российского боксёра Мурата Гассиева в супертяжёлом весе. Соперником Гассиева станет Джоуи Давейко, которого Кузьмин победил в марте 2019 года. Бой будет проходить 27 июля в США.

«Для Мурата это новая весовая категория. Соперник непростой, очень неудобный, имеет сильный удар. Что касается Мурата, то у него сердце воина, и я уверен, что он сделает всё возможное для победы», — приводит слова Кузьмина 15-й регион.

25-летний Мурат Гассиев на профессиональном ринге провёл 27 боёв и одержал 26 побед (из них 19 — нокаутом). Единственное поражение российский боксёр потерпел от украинца Александра Усика, который также перешёл в супертяжёлую весовую категорию.

29-летний уроженец Филадельфии Джоуи Давейко провёл 30 боёв, где одержал 19 побед (из них 11 — нокаутом) и потерпел 7 поражений. Ещё четыре его поединка завершились ничьей.