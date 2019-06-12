Серроне избежал перелома скуловой кости в поединке с Фергюсоном

Боец ММА Дональд «Ковбой» Серроне рассказал о состоянии здоровья после боя с Тони Фергюсоном на турнире UFC 238. Серроне потерпел поражение, поединок был остановлен после второго раунда из-за травмы глаза Дональда. Правый глаз бойца сильно заплыл, после этого врачи решили, что продолжать бой в такой ситуации невозможно. После боя президент UFC Дэна Уайт заявил, что Серроне сломал скуловую кость.

«Со мной всё в порядке. Спасибо вам за сообщения и заботу. В моём глазу был только воздух, нет переломов, ничего не сломал, со скуловой костью всё нормально. Восстанавливаюсь и жду бой-реванш или следующий поединок», — написал в своём «инстаграме» Серроне.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Серроне.