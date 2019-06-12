Соннен заявил, что в WWE ему предлагали $5 млн, чтобы позлить президента UFC

Боец ММА, бывшая звезда UFC и претендент на чемпионский титул Bellator Чейл Соннен в эфире шоу Ариэля Хелвани рассказал любопытную историю, которая произошла в 2012 году. По словам Соннена, руководство рестлинг-промоушена WWE предлагало ему большие деньги, чтобы позлить президента UFC Дэну Уайта.

По словам Соннена, руководство WWE предложило ему $5 млн за то, чтобы он выступил на турнире Monday Night Raw в рестлинге вместе с поясом UFC. Также ему якобы предложили $ 1 млн, чтобы он не вышел на бой-реванш с Андерсоном Силвой на турнире UFC 148.

Соннен рассказал, что отказался от предложений. Когда Хелвани спросил Соннена зачем руководство WWE делало эти предложения, боец ответил: «Чтобы побесить Уайта».

По словам Чейла, он никогда не рассказывал о полученных предложениях президенту UFC.