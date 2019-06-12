Хан и боец ММА из Индии оспорят «жемчужный пояс»

Сегодня, 12 июля, в Саудовской Аравии будет проходить необычный командный матч по боксу. Британский боксёр пакистанского происхождения Амир Хан выступит за сборную Пакистана, которая встретится с командой Индии. Хан в главном поединке вечера будет бокировать с бойцом ММА Ниирайей Гойятом. На кону будет стоять специальный «жемчужный пояс» WBC, сообщает BoxingScene.
Запись можно посмотреть в «твиттере» BoxingScene.
Это значит, что бой не будет выставочным. Как сообщили в пресс-службе WBC, поединок состоится в рамках программы «Бокс с ценностями». Цель — способствование миру на Земле. Ранее Хан уже принимал участие в этой программе. Так, он боксировал с Саулем Альваресом. Тогда католик Альварес и мусульманин Хан с ринга обратились к зрителям, призвав их к миру и согласию. Теперь Гойят и Хан также выступят с аналогичным обращением к жителям Пакистана и Индии — стран, которые неоднократно конфликтовали в прошлом.
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