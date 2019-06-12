Порье: буду стараться победить Нурмагомедова с помощью разума и опыта

Временный чемпион UFC Дастин Порье рассказал, за счёт чего он планирует побеждать Хабиба Нурмагомедова.



«27 человек до меня пытались победить Хабиба Нурмагомедова, но все потерпели поражения. Я говорил со своим тренерским штабом, мы это обсуждали. Мне не нужно, чтобы Хабиб был слабым, он нужен мне сильным.



Я планирую оказывать на него мощнейшее давление, я буду стараться победить его с помощью разума и опыта. Никогда не знаешь, как повлияет год перерыва на бойца. Но не думаю, что Хабиб «заржавел». Он наверняка выйдет таким же могучим, как и против Макгрегора», — рассказал Дастин Порье во время пресс-конференции Порье и Нурмагомедова в Лондоне.



Напомним, что поединок Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора удушающим приёмом. Дастин Порье завоевал временный чемпионский пояс в лёгком весе в поединке с Максом Холлоуэем.

«В Абу-Даби чувствую себя как в Дагестане». Хабиб и Порье впервые поговорили Первая пресс-конференция российского чемпиона Нурмагомедова и американца Порье прошла в Лондоне. Всё самое интересное из неё — здесь.