Порье: моя жизнь — фильм про Рокки

Временный чемпион UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от боя против Хабиба Нурмагомедова.



«В Абу-Даби все будуи болеть против меня? Да, это чисто моя история. Я должен сделать то, что должен и рад тому, что снова всё будет против меня.



Звание аутсайдера в боях с Максом Холлоуэем и Хабибом Нурмагомедовым? Моя жизнь — фильм про Рокки. Я отлично себя ощущаю и спокойно отношусь к этому.



Жара? — Я приеду в Абу-Даби за две недели на акклиматизацию. Не думаю, что жара — это проблема», — рассказал Дастин Порье во время пресс-конференции Порье и Нурмагомедова в Лондоне.



Напомним, что поединок Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора удушающим приёмом. Дастин Порье завоевал временный чемпионский пояс в лёгком весе в поединке с Максом Холлоуэем.