Фьюри: Джошуа закончился

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился своим мнением о бывшем чемпионе мира Энтони Джошуа.
«Когда человек побывал там один раз, ему будет трудно вернуться. Это случалось много раз с разными бойцами. С ним случилось это той ночью, когда он дрался с Энди Руисом, и я не думаю, что Джошуа удастся вернуться, оправиться от этого поражения. Он закончился. Спросите любого тренера, который был рядом со спортом всю жизнь. Когда я посмотрел на ринг, я понял, что он не хочет там находиться.
Все думали, что Джошуа может победить меня. В каком мире? Что такого в нём видели люди? Физически Джошуа мог перехитрить всех. Он сломал все кардиомониторы, измотал каждую беговую дорожку в зале. Но это неважно. Двумя лучшими бойцами за последние 20 лет в супертяжёлом весе были Джошуа и Владимир Кличко, и обоих убили толстяки», — приводит слова Тайсона Фьюри Reuters.
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